Göztepe-Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ev sahibi ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında son bulmuştu. Konuk ekip ise Gaziantep ile karşılaşmış ve zorlanmadan 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Peki Göztepe-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi hakem maçı yönetecek? İşte dev mücadele öncesi tüm bilgiler...

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe taraftarının önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi son haftalarda yükselen bir performans ortaya koymuş ve orta sıralara yükselmişti.

Geride bıraktığımız 23 haftada Göztepe 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 34 puan toplayan İzmir ekibi 8. sırada kendine yer buldu. Sarı-kırmızılı takımın 1 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip ise 24 hafta sonunda 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 49 puan topladı ve lider konumda bulunuyor.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. VAR da ise Abdulkadir Bitigen ve Murat Erdoğan görev alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar, Jerome.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Visca, Aleksic, İrfan, Elia, Crivelli.

EKSİKLİKLER

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Kesgin mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ceza sınırındaki Epureanu ve Skrtel sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynayamayacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Başakşehir ile oynadığı beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Göztepe (1G), tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda aldı (2-0).

Başakşehir, Göztepe deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçını da ikişer gol atarak kazandı (2-1 & 2-0).

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Göztepe (3G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Kayserispor'dan aldı. İzmir ekibi, İlhan Palut göreve geldikten sonra Süper Lig'de üst üste iki yenilgi almadı ve iç sahada maç kaybetmedi (2G 3B).

Bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, henüz üst üste dört karşılaşmadan galip ayrılamadı.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada alabilmişti (6B 8M).

2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Göztepe (10), ligde daha önce mücadele ettiği son iki sezonun toplamında bu şekilde yedi gol atabilmişti.

Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan (6 gol & 5 asist) ancak son iki haftayı boş geçen Serdar Gürler, daha önceki üst üste yedi maçta da gol katkısı yapmıştı (5 gol & 4 asist).

Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta dokuz gole katkı sağlayan Demba Ba (7 gol & 2 asist), daha önceki 10 karşılaşmada sadece bir gol atabilmişti.

Bu sezon Süper Lig'de dokuz asisti bulunan Edin Visca, üst üste üçüncü kez bir sezonda 10 asist barajına ulaşmak için sahaya çıkıyor (2017/18'de 15 & 2018/19'da 14).

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir ile karşılaştığı son resmi maçta (2018/19 Türkiye Kupası son 16 turu rövanşı) rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı (Hatayspor 4-1 Başakşehir).

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