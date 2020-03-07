Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Medipo Başakşehir'e yenilmişti. Konuk ekip Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u 5-2'lik bir skorla mağlup etmişti. Zirve yarışından kopmak istemeyen bordo-mavililer Gaizantep deplasmanından 3 puanla ayrılıp iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve hangi hakem yönetecek? İşte maça dair tüm bilgiler...

Zirve mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Gaziantep'in 24 hafta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Sumudica'nın oyuncuları 31 puan topladı ve 9. sırada yer aldı.

Şampiyonluk hedefine tam gaz devam eden Trabzonspor ise 23 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 48 puan topladı. 2. sırada bulunan bordo-mavililerin 1 maç eksiği de bulunuyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. VAR da ise Özgüç Türkalp ve Serkan Ok görev alacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Morias, Kana-Bıyık, Güray, Sousa, Maxim, Kayode, Twumasi.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Da Costa, Novak, Campi, Sosa, Mikel, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

EKSİKLİKLER

Ev sahibi ekipte uzun süreli sakatlıklarından dönen Muğdat Çelik ve Junior Jefforson'un durumu maç saatinde belli olacak. Gaziantep FK'da iki ismin dışında sakat ve cezalı bulunmuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Majid Hosseni ile Joao Pereira maç kadrosunda yer almayacak.

165 GÜNDÜR KAYBETMİYOR!

Trabzonspor, 165 gündür deplasmanda maç kaybetmiyor. Son 7 deplasman maçında 5 galibiyet çıkaran bordo-mavililer 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 7 maçtır deplasmanda yenilmiyor. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a karşı 165 gün önce almıştı.Bordo-mavililer söz konusu maçın ardından dış sahada oynadığı maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, dış sahada en uzun süre yenilmeyen tek takım olma ünvanını da elinde bulunduruyor.

DEPLASMANDA İLK SIRADA

Bir maç eksikle deplasmanda oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Dış sahada Medipol Başakşehir'in önünde 19 puanla averajla lider konumda olan bordo-mavililer deplasmanda aldığı tek yenilgiyle de dış sahada en az yenilgi alan takım konumunda.

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 7 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Bu maçın ardından ise erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatyaspor deplasmanına karşılaşacak. Bordo-mavililer 3 gün arayla oynayacağı iki maçtan 6 puan çıkarması halinde zirvede moral bulup dengeleri de bozmuş olacak.

SÖRLOTH DEPLASMANI SEVİYOR

Trabzonspor'un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, deplasmanda çıktığı 10 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandırdı. En son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlayan golcü oyuncu , Gaziantep FK deplasmanından takımı adına gol atmak için mücadele edecek.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanırken (1B); Gaziantep'te oynanan tek karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı (2002/03 Türkiye Kupası).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasından tek galibiyet çıkarabilmişti (3B 4M). Gaziantep FK'nın bu sezon evinde üç maçlık galibiyet serisi bulunmuyor.

Süper Lig'de sekiz haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Trabzonspor (7G 1B), bu süreçte rakip filelere 26 gol gönderdi.

Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 7B), tek yenilgisini bu sezonun beşinci haftasında Sivasspor'dan aldı (1-2).

Bu sezon Süper Lig'de frikik organizasyonlarından en fazla gol bulan takım olan Gaziantep FK'nın (6), rakip filelere gönderdiği son dört golün üçü bu şekilde geldi.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en düşük bölümünü maçların ilk 15 dakikasında (1/25), en büyük bölümünü ise son 15 dakikasında (10/25) kalesinde gördü.

Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gol kaydetti.

Bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden oyuncu olan Alexander Sörloth (8), bu golleri çıktığı 10 Süper Lig maçında çektiği 13 isabetli şutta buldu (1.6 şutta 1 gol).

Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 2 asist).

Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u mağlup edemeyen Marius Sumudica (1B 2M), son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetti (0-4 & 1-4).

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