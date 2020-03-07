Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 5 haftalık galibiyet hasretini bu maçta taraftarının önünde sonlandırmayı hedefliyor. Konuk ekip ise geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişatına son vermişti. Peki Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım son 5 haftada 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak sadece 2 puan topladı ve 5 maçta da hanesine 3 puan yazdıramadı. Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız 24 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 39 puan topladı ve 7. sırada yer aldı. Sarı Kanarya'nın başında bu akşam maça Zeki Murat Göle görev alacak.

Konuk ekip ise 8 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle sonlandırmıştı. Horozlar, 24 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 27 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KİM YÖNETECEK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Cem Satman ve İlker Takpak yapacak. VAR da ise Suat Arslanboğa ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan, Ozan, Gustavo, Dirar, Kruse, Deniz, Muriç.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan.

3 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

40. KARŞILAŞMA

F.Bahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 17'sini kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece iki kez puan verdi (2B).

Fenerbahçe ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan (3B 8M) ve son yedi karşılaşmayı kaybeden Denizlispor, rakibini en son Mart 2005'te mağlup edebildi.

Süper Lig'de çıktığı son beş maçta 13 puan kaybeden Fenerbahçe (2B 3M), daha önceki dört haftada rakiplerine puan vermemişti (4G).

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Denizlispor (3B 5M), tek galibiyetini geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek aldı (2-0).

Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural (1997/98; Trabzonspor & Gençlerbirliği).

Fenerbahçe, Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlarla oynadığı dört maçı da kazandı ve rakip filelere toplam 14 gol gönderdi.

Bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 11 Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden Fenerbahçe (10G 1B), bu puan kaybını geçen hafta Antalyaspor deplasmanında yaşadı (2-2).

Bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlara en fazla gol atan iki oyuncudan biri Vedat Muriqi (5; Adis Jahovic ile birlikte).

Denizlispor'un deplasmanda attığı son beş golün üçünü kaydeden Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye tek golünü Kasım 2016'da attı (7 maç).

Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi deplasmanda henüz mağlup edemedi (1B 5M).

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