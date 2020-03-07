CANLI l Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler 5 haftalık galibiyet hasretini bu maçta taraftarının önünde sonlandırmayı hedefliyor. Konuk ekip ise geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişatına son vermişti. 20.00'de başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım son 5 haftada 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak sadece 2 puan topladı ve 5 maçta da hanesine 3 puan yazdıramadı. Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız 24 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 39 puan topladı ve 7. sırada yer aldı. Sarı Kanarya'nın başında bu akşam maça Zeki Murat Göle görev alacak.

Konuk ekip ise 8 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle sonlandırmıştı. Horozlar, 24 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 27 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.





11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Cem Satman ve İlker Takpak yapıyor. VAR da ise Suat Arslanboğa ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

3 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

40. KARŞILAŞMA

F.Bahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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