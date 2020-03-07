BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemiyor ve bu maçı taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Konuk ekip ise 6 haftadır kazanamıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada kazanan kim olacak? BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi tüm bilgiler...

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım geride bıraktığımız 23 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 24 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Doğu Anadolu ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip ise 24 haftada 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 22 puan toplayan yeşil-beyazlılar 15. sırada yer aldı.

YENİ MALATYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Kadir Sağlam bulunacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Mina, Karim Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Konyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 2B), tek yenilgisini geçen sezon evinde aldı (0-1).

* Konyaspor, bugüne kadar Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçından da mağlup ayrılmadı (1G 1B).

* Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden ve bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşayan Yeni Malatyaspor, daha önceki 21 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı (11G 6B).

* Son üç deplasman maçından beş puan çıkaran Konyaspor (1G 2B), daha önceki yedi dış saha karşılaşmasında sadece dört puan toplayabilmişti (1G 1B 5M).

* Bu sezon Süper Lig'de ortayla Yeni Malatyaspor'dan (2) daha az gol atan tek takım Konyaspor (1).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Konyaspor (10) ve Yeni Malatyaspor (8).

* Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor (16; Sivasspor ile birlikte). Konyaspor'un ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi (%31; 10/32).

* Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a attığı dokuz golün sadece ikisi iç sahada geldi. Umut, Aralık 2014'ten bu yana yeşil beyazlı ekibe karşı çıktığı 10 Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamadı.

* Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisini kaydeden Ömer Ali Şahiner, daha önce Yeni Malatyaspor filelerini havalandıramadı (6 resmi maç).

* Bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla deplasman golüne katkı sağlayan oyuncu olan Farouk Miya (3 gol & 1 asist), Aralık 2019'dan bu yana gol katkısı yapamıyor.

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