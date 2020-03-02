Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de son sırada bulunan Kayserispor, düşme hattından yukarılara çıkmak istiyor. Göztepe ise 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 haftada ev sahibi 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 16 puanla son sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. VAR da ise Özgüç Türkalp ve Burak Pakkan olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

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