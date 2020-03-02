CANLI l Medipol Başakşehir-Gaziantep FK l 11'ler...

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Son 4 haftada 10 puan toplayan ev sahibi ekip, son 2 haftada çıkış yakalayıp 4 puan toplayan Gaziantep ile karşılaşacak. 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz... İşte iki takımın ilk 11'leri...

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi turuncu-lacivertli ekip 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Konuk ekip ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve 9. sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. VAR da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

11'LER

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Elia, Crivelli.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında İstanbul ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşmaydı.

*Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçı kaybetmeyen Başakşehir (8G 3B), son dört karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

*Son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1B), sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı (3G 3B).

*Bu sezonun ikinci yarısında kalesine en fazla şut gelen takım olan Başakşehir (36), ilk devrede Alanyaspor'un (51) ardından ligin en iyi ekibiydi (57).

*Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında gol yemeyen tek takım Başakşehir.

*Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş iç saha maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 5 asist).

*Demba Ba, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son dört iç saha maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki asist yapan Patrick Twumasi, daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda gol pası vermişti.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki savunma oyuncusundan biri Papy Djilobodji (4; Domagoj Vida ile birlikte).

*Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı çıktığı son 11 maçı kaybetmedi (5G 6B).

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