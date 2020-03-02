CANLI l Kayserispor-Göztepe l 11'ler
Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Süper Lig'de son sırada bulunan Kayserispor, düşme hattından yukarılara çıkmak istiyor. Göztepe ise 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 20.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz... İşte iki takımın ilk 11'leri...
Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 23 haftada ev sahibi 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 16 puanla son sırada yer aldı.
Konuk ekip ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.
11'LER
Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Situm, Henrique, Mesanovic
Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan Emir, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome
KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. VAR da ise Özgüç Türkalp ve Burak Pakkan olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
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