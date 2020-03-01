Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek ezeli rakibinin 21 yıllık hegemonyasına son vermişti. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek yenilmezlik serisini sonlandırmıştı. Peki Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 2. yarıda büyük bir çıkış yakaladı ve çıktığı 6 maçı da kazandı. 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Cimbom'un; 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle birlikte 45 puanda bulunuyor.

Konuk ekip ise geçtiğimiz hafta ezeli rakibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmiş ve serisine son vermişti. Kırmızı-siyahlılar ligde çıktığı son 2 maçını da kazandı. 23 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Başkent ekibi, 27 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, HAKEMİ KİM?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Seyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Sessegnon, Candeias, Sio, Ayite.

96. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Süper Lig'de son 7 maçından galip ayrılan Galatasaray, bu seriyi Gençlerbirliği karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan söz konusu müsabakalarda 21 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

EVİNDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 6 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Ligin ikinci yarısında çıkış yapan Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'un bu performansında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı çok büyük.

BELHANDA CEZALI, ADEM VE FEGHOULI SINIRDA

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Faslı futbolcu Younes Belhanda, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ile Sofiane Feghouli de sarı kart ceza sınırında. Adem ile Feghouli, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda, 25. hafta deplasmandaki DG Sivasspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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