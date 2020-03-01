CANLI | Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip 8 haftadır galip gelemiyor. Konuk ekip de 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor. Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig2in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. İki takım da uzun süredir galibiyete hasret ve mutlak 3 puan almak istiyor.

Geride kalan 23 haftada 'Horozlar' 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşarken 24 puan topladı. Ev sahibi ekip son galibiyetini 16 Aralık'ta Trabzonspor deplasmanında aldı.

Yeni Malatyaspor ise 22 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 24 puan topladı. Konuk ekibin bir maç eksiği bulunuyor.

DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Stachowiak; Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Estupinan.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Mina, Hadebe, Karim Hafes, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut.





DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEMİ KİM?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı ve karşılaşmayı Koray Gençerler yönetiyor. Gençerler'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Bilal Gölen yapıyor. VAR'da ise Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

7 HAFTADIR 3 PUANA HASRET

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 7 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (1-0) ve Fraport TAV Antalyaspor'a (2-1) yenildi.

Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ertelendi.

LİGDEKİ EN KÖTÜ DÖNEMİ

Malatya ekibi Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonda 23 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan, 2018-2019 sezonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 34 puan toplarken, 2019-2020 sezonunda ise aynı performansı gösteremedi.

Bir maç eksiği bulunan sarı-siyahlılar, bu sezon 23. hafta itibarıyla 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan toplayabildi.

13 MAÇTA TEK GALİBİYET

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 13 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 13 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Denizlispor, Süper Lig'de daha farklı bir mağlubiyeti en son Şubat 1997'de almıştı (0-5 vs İstanbulspor).

* Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçında galibiyet alamayan Denizlispor (2B 3M), daha uzun bir seriyi son olarak küme düştüğü 2009/10 sezonunda yaşadı (10 maç).

* Süper Lig'de beş maçtır kaybeden Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

* Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en az bölümünü iç sahada kazanan takım Denizlispor (%33; 8/24).

* Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk yarılarında en az gol atan takım Denizlispor (4). Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe ile birlikte yediği gollerin en büyük bölümünü bu dilimde yiyen iki ekipten biri (%59; 19/32).

* Süper Lig'de kaydettiği son 13 golün 11'ini dış sahada bulan Yeni Malatyaspor'dan (18) daha fazla deplasman golü atan tek takım Sivasspor (20).

* Bu sezon Denizlispor formasıyla iç sahada en fazla gol atan oyuncu olan Oscar Estupinan (4), son karşılaşmada Kayserispor filelerini havalandıramadı. Kolombiyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üst üste iki iç saha karşılaşmasını boş geçmedi.

*Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı son iki maçta rakip fileleri birer kez havalandıran Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde sadece bir takıma üst üste üç karşılaşmada gol atabildi (Ankaragücü).

* Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan Thievy Bifouma (6), son üç golünü deplasmanda kaydetti.

* Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son yedi maçı kaybetmedi (3B) ve son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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