CANLI | MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği son vermişti. Sivasspor ise ligde 4 haftada galibiyet alamamış, geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u yenerek kötü serisi son bulmuştu. Ankaragücü-Sivasspor karşılaşmasına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Başkent ekibi 23 haftada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 23 haftada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 45 puan toplayan Yiğidolar, averajla 4. sırada bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ-SİVASSPOR İLK 11'LER...

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Milos, Rodrigues, Saba, Michalak, Orgill.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.





ANKARAGÜCÜ-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. VAR'da ise Emre Malok ve Emre Kargın görev alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği sekiz maçın sadece birini kazanan Ankaragücü (3B 4M), tek galibiyetini geçen sezon aldı (3-1). Sarı lacivertli ekibin en az beş kez ağırladığı takımlar arasında Beşiktaş'ın (; 6/51) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Sivasspor (; 1/8).

Sivasspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu (%65; 11/17) ve filelerini en fazla havalandırdığı (40) rakibi Ankaragücü.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 21 karşılaşmada almıştı (8B 11M).

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Sivasspor, sezonun ilk dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında en az isabetl şut çeken takım Ankaragücü (35). Sivasspor ise Fenerbahçe'nin (58) ardından deplasmanda en fazla şut isabeti bulan ekip konumunda (56).

2019/20 sezonunda oynadığı bütün maçlarda fileleri havalandıran tek Süper Lig takımı Sivasspor (23 maç). Ankaragücü ise sahasında en az maçta kalesini gole kapayan ekip konumunda (1).

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde takıma devre arasında katılan Gerson Rodrigues'in doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Sivasspor'un dış sahada attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (3 gol & 1 asist), Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne attığı tek golü sezonun ilk yarısındaki maçta kaydetti.

Mert Hakan Yandaş'ın Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek takım Ankaragücü. Sivasspor forması giyen oyuncu, bu iki golü sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada kaydetti.

Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü deplasmanına konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Rıza Çalımbay (3B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (Eylül 2011).

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