Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede iki takımında tek hedefi galibiyet. Sergen Yalçın ile çıktığı 4 mücadelede sadece 1 galibiyet elde etmesine rağmen gösterdiği mücadele ile taraftarlarının beğenisini topladı. Siyah-beyazlılar, iyi oyununu galibiyetle taçlandırmak istiyor. Alanyaspor ise 3 maçlık galip gelememe serisine taraftarı önünde son vermek istiyor. Peki, Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte tüm detaylar...

Süper ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, son olarak sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takım Alanyaspor 39 puan ile 5. sırada, Beşiktaş ise 37 puan ile 7. sırada bulunuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, N'Koudou, Boateng, Burak Yılmaz.

Beşiktaş'ta şu oyuncular kafilede yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Zorlu Alanya deplasmanı öncesi Beşiktaş'ta tam 6 oyuncu kart sınırında. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bu maçta sarı kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

DİĞER