Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İstanbul temsilcisi son 7 haftada galibiyet alamadı ve sadece 1 puan toplayabildi. Horozlar da 7 haftada galip gelemedi ve 3 puan alabildi. Kasımpaşa - Denizlispor maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa geride kalan 22 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 16 puan topladı ve 17. sırada bulunuyor.

Denizlispor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 24 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İbrahim Bozbey yapıyor. VAR'da ise Mete Kalkavan ve Esat Sancaktar görev alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala, Hajradinovic, Yusuf, Koita

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega





MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Denizlispor (%80; 4G 1B).

*İstanbul deplasmanında çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kaybeden Denizlispor, bu şehirde son puanını Mart 2009'da Başakşehir'den aldı (2-0).

*Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

*Süper Lig'de yedi maçtır galibiyete hasret olan ve sadece üç puan toplayabilen Denizlispor (3B 4M), daha önceki dört haftadan 10 puan çıkarmıştı.

*Bu sezonun ilk 22 haftasında kalesinde 49 gol gören Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk 23 haftalar itibarıyla en fazla golü 2010/11 sezonunda yedi (51 gol).

*Bu sezon Süper Lig'de rakip kalelere en az isabetli şut gönderen takım olan Denizlispor (69), aynı zamanda girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük ekip (%29; 11/38).

*2019/20 Süper Lig sezonunda penaltıdan en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (8). İstanbul ekibi, 2007/08'den sonraki dönemde Süper Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezonda dokuz penaltı golü yemedi.

*Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son dokuz golün yedisi duran top sonucu geldi (4 korner, 2 penaltı & 1 frikik).

*Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Mame Thiam'ın çektiği son dört isabetli şutun üçü gol oldu ancak son iki karşılaşmayı isabet bulamadan tamamladı.

*Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).

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