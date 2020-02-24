25 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Inter - Ludogorets maçına koronavirüs nedeniyle seyirci alınmayacak

UEFA'dan flaş koronavirüs kararı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 25.02.2020

Avrupa Ligi son 32 turunda Inter ile Ludogorets arasında oynanacak rövanş maçı, son günlerde 'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynanacak.

, son günlerde 'da artan ve dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, 27 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak Inter - Ludogorets mücadelesinin seyircisiz oynanacağını duyurdu.

İki takım arasında 'da oynanan ilk mücadele Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Christian Eriksen ve 90+5. dakikada (p) kaydetmişti.

İtalya Serie A'da Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo ve Torino-Parma Serie B'de ise Ascoli-Cremonese arasındaki mücadele de koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
Başakşehir son dakikada güldü Başakşehir son dakikada güldü
Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör