Inter - Ludogorets maçına koronavirüs nedeniyle seyirci alınmayacak
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Inter ile Ludogorets arasında oynanacak rövanş maçı, son günlerde İtalya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynanacak.
UEFA, son günlerde İtalya'da artan ve dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, 27 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak Inter - Ludogorets mücadelesinin seyircisiz oynanacağını duyurdu.
İki takım arasında Bulgaristan'da oynanan ilk mücadele Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Christian Eriksen ve 90+5. dakikada Romelu Lukaku (p) kaydetmişti.
İtalya Serie A'da Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo ve Torino-Parma Serie B'de ise Ascoli-Cremonese arasındaki mücadele de koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenmişti.
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