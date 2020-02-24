Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi ve kötü gidişata dur demek istiyor. Konuk takımın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Peki Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? İlk 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin 21 mücadelede 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. 24 puana sahip olan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer alıyor.

Konuk ekibin ise, 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Turuncu-lacivertliler 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Boldrin, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Skoda.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen.

SAKAT VE CEZALILAR

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almayacak.

Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli kadroda yok. Robinho'nun ise sakatlığını tam atlatamaması sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.

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