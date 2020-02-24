Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi ve kötü gidişata dur demek istiyor. Konuk takımın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Peki Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? İlk 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin 21 mücadelede 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. 24 puana sahip olan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekibin ise, 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Turuncu-lacivertliler 43 puanla 4. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Boldrin, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Skoda.
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen.
SAKAT VE CEZALILAR
Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almayacak.
Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli kadroda yok. Robinho'nun ise sakatlığını tam atlatamaması sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...