Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi ve kötü gidişata dur demek istiyor. Konuk takımın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin 21 mücadelede 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. 24 puana sahip olan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekibin ise 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Turuncu-lacivertliler 43 puanla 4. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)
- Başakşehir'i konuk ettiği beş Süper Lig maçında da gol yiyen Rizespor (toplam 9 gol), bu karşılaşmaların ikisinden galibiyetle ayrıldı (1B 2M).
- Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (4G 2B), rakibine Aralık 2015'ten bu yana mağlup olmuyor.
- Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Rizespor (1G), bu üç yenilgiyi de İstanbul takımlarına karşı aldı (Kasımpaşa, Fenerbahçe & Beşiktaş).
- Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kazanamayan Başakşehir (1B 1M), bu sezon dış sahada üst üste üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.
- Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında puan alamayan tek takım Rizespor (11M).
- 2019/20 Süper Lig sezonunda en az kart gören takım Başakşehir (39 sarı & 1 kırmızı).
- Rizespor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.
- Demba Ba, Başakşehir formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (6 gol & 1 asist).
- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Rizespor'a karşı sahaya çıktığı son üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).
- Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e rakip olduğu son üç maçı gol atamadan kaybetti.
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