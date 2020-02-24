24 Şubat 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir | CANLI

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 23. haftasında evinde ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi ve kötü gidişata dur demek istiyor. Konuk takımın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

'in 23. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin 21 mücadelede 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. 24 puana sahip olan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer alıyor.

Konuk ekibin ise 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Turuncu-lacivertliler 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Başakşehir'i konuk ettiği beş Süper Lig maçında da gol yiyen Rizespor (toplam 9 gol), bu karşılaşmaların ikisinden galibiyetle ayrıldı (1B 2M).

- Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (4G 2B), rakibine Aralık 2015'ten bu yana mağlup olmuyor.

- Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Rizespor (1G), bu üç yenilgiyi de İstanbul takımlarına karşı aldı (Kasımpaşa, Fenerbahçe & Beşiktaş).

- Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kazanamayan Başakşehir (1B 1M), bu sezon dış sahada üst üste üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

- Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında puan alamayan tek takım Rizespor (11M).

- 2019/20 Süper Lig sezonunda en az kart gören takım Başakşehir (39 sarı & 1 kırmızı).

- Rizespor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.

- Demba Ba, Başakşehir formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (6 gol & 1 asist).

- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Rizespor'a karşı sahaya çıktığı son üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).

- Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e rakip olduğu son üç maçı gol atamadan kaybetti.

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