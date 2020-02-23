Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye'de nefesler tutuldu... Süper Lig'in 23. haftası şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, Kadıköy avantajını kullanarak ezeli rakibi Galatasaray'ı yenip zirve yarışına tutunmak istiyor. Konuk ekip Galatasaray ise ikinci devreye iyi başlayarak çıktığı 5 karşılaşmadan da galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de ezeli rakibine karşı en son 22 Aralık 1999'da yenilmişti. Peki, 21 yıllık bu seri devam edecek mi? Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Derbide kimler sakat ve cezalı durumda? İlk 11'ler belli oldu. İşte nefeslerin tutulacağı dev derbiye ilişkin son bilgiler...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olacak karşılaşma öncesi iki takımdaki son gelişmeleri aktarıyoruz...

Fenerbahçe, geride kalan 22 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puanla 6. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, son 3 haftada sadece 1 puan toplarken, şampiyonluk yarışında derin yara aldı. Kanarya, Kadıköy'de taraftarlarının da desteğiyle hem seriyi sürdürmek hem de Galatasaray derbisini kazanıp zirve yarışına yeniden ortak olmak istiyor.

Galatasaray ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 4. sırada yer alıyor. Hem Kadıköy şanssızlığını kırmak hem de serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, bu derbiyi kazanması durumunda şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış olacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen ve Mert Güzenge görev alacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD1 ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriç.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues dev mücadelede forma giyemeyecekler. Ayrıca orta sahanın vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo ise sarı kart cezası yüzünden bu maçta forma terletemeyecek.

Galatasaray'da ise orta sahanın dinamosu Mario Lemina bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı süren Luyindama da bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatan Andone'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.

DERBİLERİN LİDERİ KANARYA

Fenerbahçe büyük maçlarda farklı oynuyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 8 sezonda çıktığı 30 derbi maçın 24'ünü kaybetmedi. Bu sürede Galatasaray'a karşı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan Kanarya; Beşiktaş'la oynadığı 15 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.

İLK DÜDÜKLE PRES

Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak. Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.

"GALATASARAY YENERSE FENERBAHÇE BİTER"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter. Fenerbahçe yenerse yukarıya yapışır. Trabzonspor yenerse Beşiktaş tam biter, orada biraz temizlik olacak. Beşiktaş kazanırsa kıyıdan köşeden tutunur. Şu andaki görüntü o." ifadelerini kullandı.

1.2 MİLYAR TL'LİK DERBİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği bugünkü mücadelede iki takımın birbirinden ünlü yıldızları Ülker Stadı'nda sahne alacak. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray 101.5 milyon euro değeriyle ligin en pahalı oyuncularına sahip. Fenrebahçe ise 81.3 milyon euro'luk kadrosu ile Trabzonspor'un ardından Süper Lig'in en pahalı 3. ekibi konumunda. İki takımın Türk Lirası karşılığı 1 milyar 206 milyon TL'yi buluyor. Müthiş yıldızlar bugün Ülker Stadı'nda yeteneklerini sergileyecek.

MURİÇ VE SERI

Derbinin en pahalı ismi 13 milyon euro'luk bedelle Galatasaraylı Mario Lemina. Ancak Gabonlu futbolcu sakatlığı sebebiyle bugün sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılar adına Jean Michael Seri, Fenerbahçe için ise bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Vedat Muriç 12 milyon euro'luk bedelleriyle derbinin en pahalı oyuncuları olacak. Max Kruse de 10.5 milyon euro'luk bir değere sahip. Kalecilere bakıldığında 33 yaşındaki Fernando Muslera'ya 5 milyon euro, 21 yaşındaki Altay Bayındır'a ise 6 milyon euro değer biçilmiş durumda.

DONK'A ÖZEL GÖREV

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'deki iki isme özel önlem almayı planlıyor. Alan savunması yapacak olan Aslan, meşin yuvarlak Max Kruse'ye geldiğinde ise tehlikeli paslar veya şutlar atmaması için bu oyuncuya yakın oynayacak.

İmparator'un asıl önlem alacağı isim ise Vedat Muriç olacak. 3 haftadır suskun olan Kosovalı forvet oyuncusu ilk başta Ryan Donk'a emanet edilecek. Marcao da yardım gerektiği anlarda Donk'a yakın oynayarak Vedat'a göz açtırmayacak.

ZORLU'DA KAMP YAPTI

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan Zorlu Center'daki Raffles Otel'den Kadıköy'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon futbol kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.

"ŞUT ATMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak yeniden zirveye ortak olan Galatasaray'ın zorlu fikstürü Fenerbahçe deplasmanıyla başlıyor. Galatasaray, 21 yıldır kazanamadığı Kadıköy'e yenilmemek için değil, kazanmaya gidiyor. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini bu yönde motive ediyor. İmparator "Sezonun ilk yarısında önemli puanlar kaybettik. Daha fazlasını yitirme lüksümüz kalmadı. Buraya kadar çok iyi geldik. Fenerbahçe'yi deplasmanda uzun süredir yenemiyoruz ancak her serinin bir sonu vardır. Kafanızda bu maçı kazanmak olsun. Çıkın ona göre oynayın" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin bu sezon zorlandığı maçlarda rakibin hep temaslı oyun sergilediğini öğrencilerine de aktardı. Usta çalıştırıcı "Topu kaybettiğiniz yerde kazanmak için uğraşın. Savunmadan çıkarken risk almayacaksınız. Top rakipteyken agresif olun. İkili mücadelelerde pes etmeyin. Hücumda ise rahat olacaksınız. Şut atmaktan çekinmeyin" dedi. İmparator, ellerinde sadece Süper Lig kulvarının kaldığını hatırlattı. Usta hoca, öğrencilerinden tam konsantrasyonla mücadele etmelerini istedi. Sarı-kırmızılı futbolcular da galibiyet yemini ettiler.

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