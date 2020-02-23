23 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

CANLI | Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

CANLI | Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek Ankara Derbisi'nde kazanan kim olacak? Gençlerbirliği geçen hafta Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son vermişti. Konuk ekip ise son 4 haftada 8 puan toplayarak yükselişini sürdürdü. Tüm detaylar haberimizde...

'in 23. haftasında sahasında 'yle karşılaşıyor. 24 puanlı Gençlerbirliği düşme hattında bulunan 20 puanlı Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Kamil Çetin yapıyor. VAR'da ise Burak Şeker ve Erkan Engin görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu.

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak.


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