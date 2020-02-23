CANLI | Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek Ankara Derbisi'nde kazanan kim olacak? Gençlerbirliği geçen hafta Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son vermişti. Konuk ekip ise son 4 haftada 8 puan toplayarak yükselişini sürdürdü. Tüm detaylar haberimizde...
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşıyor. 24 puanlı Gençlerbirliği düşme hattında bulunan 20 puanlı Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Kamil Çetin yapıyor. VAR'da ise Burak Şeker ve Erkan Engin görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu.
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak.
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