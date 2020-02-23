CANLI | BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Düşme hattının üstünde bulunan iki ekibin karşılaşacağı maçta ev sahibi ekip son 4 maçta puan dahil alamadı. 6 maçlık galibiyet hasreti bulunan Malatyaspor, taraftarının önünde galip gelmek istiyor. İkinci devrenin başlamasıyla 4 maçta 8 puan alan ve 4 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Antalyaspor ise bu seriyi sürdürme peşinde... İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ev sahibinin 21 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. 24 puanı bulunan ev sahibi ekip, 10. sırada bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi ise geride bıraktığımız 22 haftaya 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 14. konumda yer alıyor.

YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Umut, Bifouma, Hadebe, Acquah, Chebake, Mina, Hafez, Remi.

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin.





YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Sönmez yapıyor. VAR'da ise Halis Özkahya ve Erdinç Sezertam görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, daha önce rakibine aynı sezonda iki kez kaybetmedi.

*Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu beş maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1B 1M), rakibini dış sahada mağlup edemedi.

*Evinde oynadığı son üç maçı kaybeden Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Antalyaspor (2G 2B), daha uzun bir seriyi son olarak Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yakalamıştı (altı maç).

*Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de kaydettiği son 12 golün sadece biri iç sahada geldi.

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (16).

*Yeni Malatyaspor forveti Umut Bulut'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Antalyaspor (9; Başakşehir ile birlikte).

*Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Thievy Bifouma (6), Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı beş karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol sevinci yaşayan Antalyaspor oyuncusu Sinan Gümüş (3 gol), üç maçlık bir seriyi sadece bir kez yakaladı (Mayıs-Haziran 2017).

*Süper Lig kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı altı maçın sadece ikisini kazanan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş (4M), bu galibiyetleri ilk ve son karşılaşmalarda aldı.

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