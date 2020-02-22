Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İzmir ekibi son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve yükselişe geçti. Konuk ekip ise son karşılaşmasında taraftarının da desteğiyle Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçti. Peki Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? Karşılaşmaya dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İzmir ekibinin 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 33 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 8. sırada yer alıyor.

Konuk ekibin ise 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 30 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, Göztepe'nin hemen altında 9. sırada bulunuyor.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Samet Çiçek yapacak. VAR'da ise Erkan Özdamar ve Mustafa Kürşad Filiz görev alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

11. RANDEVU

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 11. müsabaka olacakken, daha önceki maçlardaki istatistiklerde eşitlik göze çarpıyor.

Göztepe, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İki takım bu maçla beraber 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçta iki taraf da 3'er galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Göztepe rakip ağlara 13 gol atarken, Gaziantep FK 12 golle karşılık verdi.

İki takım İzmir'de ise 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 1 kez kazanırken, konuk ekip Gaziantep FK 2 kez galip geldi. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda iki takım da 5 kez fileleri sarstı.

İLK YARIDA PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep'te karşılaşan iki ekibin mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Güray Vural ve Berkan Emir'in karşılıklı goller attığı maçta Göztepe kalecisi Beto 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Göztepe'nin şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği iki rakibinden biri Gaziantep FK (Denizlispor ile birlikte).

*Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3G 3B).

*Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, bu sezon evinde üç maçlık bir seri yakalayamadı.

*Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında topa en az sahip olan takım Gaziantep FK (%38.7).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Beşiktaş'ın (15) ardından en fazla duran top golü bulan takım Gaziantep FK (14). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde gören ekip (%52; 12/23).

*Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 14 golün dokuzuna doğrudan katkı sağlayan Serdar Gürler (5 gol & 4 asist), bu katkıların sadece ikisini iç sahada yapabildi (2 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji (4 gol), bu gollerin üçünü kafa vuruşuyla kaydetti.

*Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Olarenwaju Kayode (8 gol & 6 asist), son beş maçta sadece bir asist yapabildi.

*Göztepe forması giyen Andre Castro, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (3).

*Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu üç maçta mağlubiyet almadı (1G 2B).

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