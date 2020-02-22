CANLI | Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip 7 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Denizlispor deplasmanında galip gelerek son vermişti. Konyaspor'un ise 4 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi geride kalan 22 haftada Kayserispor'un 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor. 15 puana sahip ev sahibi ekip, ligde sonuncu sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 2 haftada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve 15. sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER...

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Situm, Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Milosevic, Jonsson, Ömer Ali, Shengelia, Hadziahmetovic, Mak.





KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bahtiyar Birinci yapıyor. VAR'da ise Emre Malok ve Murat Erdoğan görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

EMRE TAŞDEMİR KADRODAN ÇIKARTILDI!

Kayserispor'da Emre Taşdemir, gribal enfeksiyon sebebiyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Konyaspor'u konuk eden Kayserispor'da Emre Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyecek olan Emre'nin yerine Mario Situm eklendi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri'de 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor kazanırken 2 kez Konyaspor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 3 kez 2-1, 1 kez 1-0, 1 kez de 3-0 galip geldi. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Konyaspor 0-2'lik sonuçla kazanmıştı. Kayserispor sahasında 16 gol atarken, Konyaspor ise 13 gol attı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçı berabere bitmezken; galibiyet sayılarında yeşil beyazlı ekibin 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor.

*Geçen sezon Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Konyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini dış sahada üst üste iki kere mağlup edemedi (1G 4B 5M).

*Süper Lig'de oynadığı son dört maçta beş puan toplayan Kayserispor (1G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmanın yedisini kaybetmiş ve sadece üç puan alabilmişti (1G).

*Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Konyaspor (1G 1B), aynı puanı daha önceki yedi karşılaşmada kazanmıştı (1G 1B 5M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım Kayserispor (34). Konyaspor ise bu zaman aralığında en az gol sevinci yaşayan ekip konumunda (8).

*Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla şuta izin veren takım Kayserispor (171). Dış sahada ise Konyaspor'dan daha az isabetli şut çeken bir ekip yok (29; Göztepe ve Rizespor ile birlikte).

*Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım olan Konyaspor ve Kayserispor (dokuzar), aynı zamanda bu şekilde en az gol bulan İki ekip konumunda (Kayserispor; 0 & Konyaspor; 1).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Kayserispor formasıyla en fazla gol katkısı yapan isim olan Bernard Mensah (2 gol & 5 asist), takımının iç sahada attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Farouk Miya (5 gol), çektiği son 15 şutta fileleri bulamadı.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a konuk olduğu üç karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti.

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