CANLI | Göztepe-Gaziantep FK

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İzmir ekibi son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve yükselişe geçti. Konuk ekip ise son karşılaşmasında taraftarının da desteğiyle Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçti. Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi İzmir ekibinin 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 33 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 8. sırada yer alıyor.

Konuk ekibin ise 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 30 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, Göztepe'nin hemen altında 9. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode.





GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Samet Çiçek yapıyor. VAR'da ise Erkan Özdamar ve Mustafa Kürşad Filiz görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK YARIDA PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep'te karşılaşan iki ekibin mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Güray Vural ve Berkan Emir'in karşılıklı goller attığı maçta Göztepe kalecisi Beto 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Göztepe'nin şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği iki rakibinden biri Gaziantep FK (Denizlispor ile birlikte).

*Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3G 3B).

*Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, bu sezon evinde üç maçlık bir seri yakalayamadı.

*Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında topa en az sahip olan takım Gaziantep FK (%38.7).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Beşiktaş'ın (15) ardından en fazla duran top golü bulan takım Gaziantep FK (14). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde gören ekip (%52; 12/23).

*Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 14 golün dokuzuna doğrudan katkı sağlayan Serdar Gürler (5 gol & 4 asist), bu katkıların sadece ikisini iç sahada yapabildi (2 asist).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji (4 gol), bu gollerin üçünü kafa vuruşuyla kaydetti.

*Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Olarenwaju Kayode (8 gol & 6 asist), son beş maçta sadece bir asist yapabildi.

*Göztepe forması giyen Andre Castro, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (3).

*Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu üç maçta mağlubiyet almadı (1G 2B).

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