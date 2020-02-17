Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Geride bıraktığımız 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Gaziantep FK'nın 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise 20 hafta sonunda 24 puanı bulunuyor. Kırmızı-siyahlı takım, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Konuk ekibin, olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta Göztepe karşılaşması ertelenmişti.

GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. VAR'da ise Halil Umut Meler ve Oğuzhan Uğurlu görev alacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural, Twumasi, Kayode, Muhammet Demir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Skoda

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Rizespor'un mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK (1M).

* Evinde oynadığı son maçta Sivasspor'u 5-1 mağlup eden Gaziantep FK, daha önceki beş karşılaşmada tek galibiyet almış (1B 3M) ve toplam beş gol atabilmişti.

* Son iki deplasman maçından dört puan çıkaran Rizespor (1G 1B), daha önceki beş dış saha karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmuştu.

* İç saha maçlarında rakip ceza sahasında topla sadece 152 kez buluşan Gaziantep FK, bu sezon bu alanda Süper Lig'in en düşük sayısına sahip takım konumunda.

* Bu sezon deplasman maçlarında en az gol atan (7) ve net gol pozisyonuna giren (10) takım Rizespor.

* Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en az gol atan takım Rizespor (1). Gaziantep FK ise kalesine gördüğü gollerin en büyük bölümünü bu dakika aralığında yedi (%31; 11/35).

* Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'nin (6 gol & 2 asist) ardından en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (4 gol & 3 asist).

* Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Olarenwaju Kayode (8), bu gollerin altısını iç sahada kaydetti.

* Güray Vural'ın Süper Lig kariyerinde Rizespor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Fenerbahçe (5).

* Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezon Süper Lig'de sahaya çıkmış 441 oyuncudan daha fazla sarı kart gördü (5).