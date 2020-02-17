Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Düşme hattında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmada iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Peki Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Antalyaspor'un 3 haftalık yenilmezlik serisi bulunuyor. 21 haftada 19 puan toplayan Akdeniz ekibi, 16. sırada yer aldı.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 6 haftalık galibiyet hasreti sürüyor. İstanbul ekibi, 6 haftada sadece 1 puan alabildi. Kasımpaşa 16 puan toplarken Antalyaspor'un hemen gerisinde 17. sırada bulunuyor.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cem Satman ve Mehmet Kısal yapacak. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve Erkan Özdamar görev alacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Salih, Celutska, Kudryashov, Chico, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Fredy, Makairu, Podolski

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala, İlhan Depe, Aytaç Kara, Thiam

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Antalyaspor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği sekiz maçta da rakibine mağlup olmadı (6G 2B).

* Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. İstanbul ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.

* Süper Lig'de üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor (1G 2B), daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2018 arasında yaşadı (3G 1B).

* Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece dört puan toplayan Kasımpaşa (1G 1B 9M), bu puanların tamamını deplasmanda kazandı.

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı golü yiyen takım Kasımpaşa (7). Antalyaspor ise Galatasaray (7/35) ile birlikte attığı gollerin en büyük bölümü beyaz noktadan gelen iki ekipten biri konumunda (%20 - 4/20).

* Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekip Kasımpaşa (28) ve Antalyaspor (21).

* Süper Lig'in ilk 21 haftasında en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor (9).

* Süper Lig'de sahaya çıktığı son üç maçta iki gole doğrudan katkı sağlayan Fredy Ribeiro (1 gol & 1 asist), daha önceki 23 karşılaşmada bir gole katkı vermişti (1 asist).

* Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kaydettiği son beş gol Ricardo Quaresma (3) ve Mame Thiam'dan (2) geldi.

* Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Süper Lig kariyerinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (1B 4M).