CANLI l Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sumudica'nın ekibi, İsmail Kartal'ın takımını ağırlayacak. 20.00'da oynanan karşılaşmayı anbean Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Geride bıraktığımız 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Gaziantep FK'nın 27 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekibin ise 20 hafta sonunda 24 puanı bulunuyor. Kırmızı-siyahlı takım, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Konuk ekibin, olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta Göztepe karşılaşması ertelenmişti.
GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başladı. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapıyor. VAR'da ise Halil Umut Meler ve Oğuzhan Uğurlu görev alıyor. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Muhammet, Kayode
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda
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