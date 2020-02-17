17 Şubat 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

CANLI l Antalyaspor-Kasımpaşa

CANLI l Antalyaspor-Kasımpaşa
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 22. haftasında Fraport TAV sahasında 'yı ağırlayacak. Düşme hattında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmada iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. 20.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

'in 22. haftasında Fraport TAV evinde ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Antalyaspor'un 3 haftalık yenilmezlik serisi bulunuyor. 21 haftada 19 puan toplayan Akdeniz ekibi, 16. sırada yer aldı.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 6 haftalık galibiyet hasreti sürüyor. İstanbul ekibi, 6 haftada sadece 1 puan alabildi. Kasımpaşa 16 puan toplarken Antalyaspor'un hemen gerisinde 17. sırada bulunuyor.


FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başladı. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cem Satman ve Mehmet Kısal yapıyor. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve Erkan Özdamar görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Bünyamin

KASIMPAŞA: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam

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