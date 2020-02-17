CANLI l Antalyaspor-Kasımpaşa
Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Düşme hattında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmada iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. 20.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Antalyaspor'un 3 haftalık yenilmezlik serisi bulunuyor. 21 haftada 19 puan toplayan Akdeniz ekibi, 16. sırada yer aldı.
Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 6 haftalık galibiyet hasreti sürüyor. İstanbul ekibi, 6 haftada sadece 1 puan alabildi. Kasımpaşa 16 puan toplarken Antalyaspor'un hemen gerisinde 17. sırada bulunuyor.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başladı. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cem Satman ve Mehmet Kısal yapıyor. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve Erkan Özdamar görev alıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Bünyamin
KASIMPAŞA: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam
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