16 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Zirve yolunda dev karşılaşma! İşte muhtemel 11'ler...
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında sahasında Demir Grup 'u ağırlayacak. Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Konuk ekip Sivasspor ise son 3 haftada düşüşe geçti ve sadece 2 puan toplayabildi. Peki Trabzonspor- mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte dev maçla ilgili tüm detaylar...

'in 22. haftasında evinde Demir Grup ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip 20 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 41 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Fırtına'nın 1 maç eksiği de bulunuyor.

Yiğidolar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 42 puan toplayan Sivasspor, ligde 2. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR'da ise ve Mustafa Emre Eyisoy olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Obi mikel, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.

Sivasspor: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yasin, Yatabare

Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor

GOLCÜLER SAHNE ALACAK

Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü ile 16 gole sahip olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, cezasının kalkmasıyla Sivasspor maçında forma giyebilecek. Trabzonspor'da 16 golle takımın en golcü ismi olan Sörloth, Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak. 9 golle Sivasspor'un en skorer oyuncusu olan ve bir dönemde Trabzonspor forması giyen Mustapha Yatabare ise Sivas'ın gol yollarındaki en önemli ismi olacak.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşıs��nda forma şansı bulamayacak.

ÇALIMBAY'IN TRABZON ŞANSSIZLIĞI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2'sini kazanırken, 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta ise ev sahibi ekip 8 galibiyet elde etti. 3 maç beraberlikle biterken, 2 maçta ise Sivasspor 3 puana uzanan taraf oldu. Bordo-mavililer attığı 21 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda haberin devamı

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