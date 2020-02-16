Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Konuk ekip Sivasspor ise son 3 haftada düşüşe geçti ve sadece 2 puan toplayabildi. Peki Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Dev karşılaşmaya dakikalar kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip 20 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 41 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Fırtına'nın 1 maç eksiği de bulunuyor.
Yiğidolar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 42 puan toplayan Sivasspor, ligde 2. sırada yer aldı.
TRABZONSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Fatih, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare.
GOLCÜLER SAHNE ALACAK
Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile 16 gole sahip olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, cezasının kalkmasıyla Sivasspor maçında forma giyebilecek. Trabzonspor'da 16 golle takımın en golcü ismi olan Sörloth, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak. 9 golle Sivasspor'un en skorer oyuncusu olan ve bir dönemde Trabzonspor forması giyen Mustapha Yatabare ise Sivas'ın gol yollarındaki en önemli ismi olacak.
SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!
Karşılaşma öncesi Sivasspor'da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.
ÇALIMBAY'IN TRABZON ŞANSSIZLIĞI
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2'sini kazanırken, 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta ise ev sahibi ekip 8 galibiyet elde etti. 3 maç beraberlikle biterken, 2 maçta ise Sivasspor 3 puana uzanan taraf oldu. Bordo-mavililer attığı 21 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.
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