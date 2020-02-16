16 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

CANLI | Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

CANLI | Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında sahasında Demir Grup 'u ağırlıyor. Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Konuk ekip Sivasspor ise son 3 haftada düşüşe geçti ve sadece 2 puan toplayabildi. Dev karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

'in 22. haftasında evinde Demir Grup ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekip 20 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 41 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Fırtına'nın 1 maç eksiği de bulunuyor.

Yiğidolar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 42 puan toplayan Sivasspor, ligde 2. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Fatih, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare.

TRABZONSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI BİLGİLERİ

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. VAR'da ise ve Mustafa Emre Eyisoy görev alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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