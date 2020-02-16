16 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği

CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 22. haftasında Aytemiz sahasında 'ni ağırlıyor. Son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ekibi, son 2 karşılaşmasından puan çıkaramayan Başkent ekibiyle karşılaşıyor. -Gençlerbirliği maçına dair tüm detaylar haberimizde...

'in 22. haftasında Aytemiz evinde ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor geçtiğimiz 21 haftada, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. ekibinin ayrıca 7 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.

Konuk takım ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 21 puan toplayan Başkent ekibi, ligde 13. sırada yer aldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu.


AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapıyor. VAR'da ise ve Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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