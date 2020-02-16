CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Akdeniz ekibi, son 2 karşılaşmasından puan çıkaramayan Başkent ekibiyle karşılaşıyor. Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor geçtiğimiz 21 haftada, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Akdeniz ekibinin ayrıca 7 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.
Konuk takım ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 21 puan toplayan Başkent ekibi, ligde 13. sırada yer aldı.
AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu.
AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapıyor. VAR'da ise Fırat Aydınus ve Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
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