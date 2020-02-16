Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Akdeniz ekibi, son 2 karşılaşmasından puan çıkaramayan Başkent ekibiyle karşılaşacak. Peki Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor geçtiğimiz 21 haftada, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Akdeniz ekibinin ayrıca 7 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.

Konuk takım ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 21 puan toplayan Başkent ekibi, ligde 13. sırada yer aldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. VAR'da ise Fırat Aydınus ve Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Salih, Siopis, Djalma, Bakasetas, Efecan, Cisse

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Toure, Flavio, Ramos, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu

STANCU DÖNÜYOR

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.

* Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).

* Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.

* Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; Gaziantep FK ile birlikte).

* Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.

* Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.