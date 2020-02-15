MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başkent temsilcisi ligde 14 haftalık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla almıştı. Konuk ekip Fenerbahçe ise son 2 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor. Peki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maçla ilgili tüm bilgiler...

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geride bıraktığımız 21 haftada ev sahibi ekip 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle birlikte 17 puan topladı ve 16. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 38 puan yopladı ve 6. sırada yer aldı.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. VAR'da ise Volkan Bayarslan ve Alper Çetin görev alacak. Düşme hattını ve zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER...

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Alihan, Pinto, Scarione, Lukasik, Lobzhanidze, Rodrigues, İlhan, Orgill.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Dirar, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç.

Başkent ekibinde Korcan Çelikay'ın sakatlığı sürüyor. Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar ve Rodrigues'in sakatlıkları devam ediyor.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Fenerbahçe'yi konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (3B 4M), tek galibiyetini Aralık 2010'da aldı (2-1).

* Ankaragücü deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe (1G 1B 1M), daha önceki beş karşılaşmada dört puan bırakmıştı (3G 2B).

* Süper Lig'de oynadığı son 15 maçın sadece birini kazanan Ankaragücü (6B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek aldı. Ankara ekibinin bu sezon Süper Lig'de üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.

* Son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan Fenerbahçe (1G 1B), bu sezon üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

* 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonuna giren (74) ve gol beklentisi (49.39 xG) yakalayan takım Fenerbahçe. Ankaragücü ise bu iki alanda da ligin son sırasında yer alıyor (28 & 23.04 xG).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (9). Fenerbahçe ise Alanyaspor'un (29) ardından rakip kaleye kafayla en fazla isabetli şut gönderen iki ekipten biri (23; Denizlispor ile birlikte).

* Ankaragücü'nün yeni transferi Gerson Rodrigues, yeni takımıyla çıktığı ilk iki Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı (1 gol & 1 asist).

* Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı gol Max Kruse (4) ve Vedat Muriqi'den (2) geldi.

* Son dört Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.

* Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü deplasmanına çıktığı dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanırken (1B 1M); yaşadığı iki puan kaybı ilk ve son karşılaşmalarda geldi.