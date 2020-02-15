İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Çıktığı son 3 maçta gol atamayan ve galip gelemeyen Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolları ayırarak takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmişti. İzmir temsilcisi ise son 3 haftada aldığı 7 puanla yükselişe geçti. Peki İttifak Holding Konyaspor - Göztepe mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Konyaspor'un 21 haftada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. 20 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligin 14. sırasında yer alıyor.

İzmir ekibi ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle birlikte 30 puan toplayarak 8. sırada kendine yer buldu.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR'da ise Özgüç Türkalp ve Erkan Engin görev alacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Thuram, Hurtado.

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek.

GÖZTEPE SERİ, KONYASPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligde 1 maçı eksik olan Göztepe, 30 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı son 3 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu maçtan puan ya da puanlar alarak serisini devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Üst üste aldığı kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör değişikliğine giden yeşil-beyazlılar, Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasından sonra Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya varmıştı. Bülent Korkmaz, Konyaspor'un başında çıkacağı ilk maçta iyi başlangıç yapmak istiyor.

Maç öncesinde Göztepe'de sakatlığı devam eden Poko ve sarı kart cezalısı durumunda bulunan kaleci Beto forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise stoper Selim Ay sarı kart cezasından dolayı kadroda yer alamayacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Konyaspor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı beş maçta da rakibini mağlup edemedi (2B 3M).

* Göztepe'nin Konyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı.

* Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Konyaspor (5B 8M), tek galibiyetini Ankaragücü deplasmanında aldı (1-0).

* İlhan Palut yönetiminde çıktığı altı deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk beş dış saha karşılaşmasından beş puan çıkarabilmişti (1G 2B 2M).

* Bu sezon iç sahada en az gol atan takım olan Konyaspor (10 maçta 5 gol), evinde 2 Kasım 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyor (503 dakika).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol sevinci yaşayan iki ekip Konyaspor (8) ve Göztepe (9).

* Bu sezon Süper Lig'de henüz korner golü bulunmayan iki ekipten biri Konyaspor (Yeni Malatyaspor ile birlikte). Göztepe ise Kayserispor'un (9) ardından köşe vuruşundan en fazla gol yiyen takım konumunda (7).

* Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Deni Milosevic, lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

* Serdar Gürler, Göztepe'nin deplasmanda attığı son yedi Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

* Göztepe formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Soner Aydoğdu (1 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını deplasmanda yaptı.