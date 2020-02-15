CANLI l Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Çıktığı son 6 maçı kazanamayan yeşil-siyahlı ekip, Kayserispor karşısında bu duruma son vermek istiyor. Ligin son sırasında bulunan sarı-kırmızılılar ise 7 haftadır kazanamıyor. 14.00'da başlayan karşılaşmayı anbean Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Denizlispor'un geride kalan 21 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. 24 puan toplayan 'Horozlar' ligin 11. sırasında yer alıyor.

Konuk ekip ise 21 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle birlikte aldığı 12 puanla ligde son sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İlker Takpak yapıyor. VAR'da ise Halis Özkahya ve Ekrem Kan bulunacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR 11'LER BELLİ OLDU

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega.

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic.

20. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig tarihinde 20.kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçta Denizlispor 7 kez Kayserispor ise 6 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Yeşil Siyahlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken Kayserispor ise 23 gol attı. Denizli'de oynanan 9 maçta 6 kez Denizlispor 1 kez Kayserispor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabaka ise karşılıklı atılan goller ile 1-1 neticelenmişti.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Denizlispor, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği altı maçın beşini (1M) ve son dört karşılaşmayı kazandı.

* Kayserispor ile deplasmanda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında gol yiyen Denizlispor (toplam 9 gol), son üç karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.

* Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Denizlispor (3B 3M), daha önceki dört karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B).

* Deplasmanda çıktığı son dokuz maçı kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

* Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor (Alanyaspor ile birlikte). Kayserispor ise bu dakikalarda en fazla gol yiyen takım konumunda (9).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az isabetli şut çeken (Denizlispor; 66) ve kalesinde en fazla şut gören (Kayserispor; 140) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.

* Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a karşı forma giydiği ilk dört maçta dört gol atan Hugo Rodallega (toplam 14 şut), daha sonraki dört karşılaşmada çektiği 18 şutta rakip fileleri havalandıramadı.

* Bu sezon Süper Lig'de takımının iç sahada attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu Oscar Estupinan (%50; 4/8).

* Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla isabetli şut çeken oyuncu olan Muris Mesanovic (8), aynı zamanda gole çevirme yüzdesi en düşük isim konumunda (%9.1).

* Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi Kayserispor (6G 1B).