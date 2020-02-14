MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligin 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, Senegalli golcüsü Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğie yükseldi. Sergen Yalçın yönetiminde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada topla birlikte hareketlenen Diaby'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.



34'üncü dakikada Beşiktaş'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak barajdan geri geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



49'uncu dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. N'Koudou, ceza sahası içi sol kanatta pasını ceza sahası dışındaki Atiba'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerindeki şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



50'nci dakikada Başakşehir golü buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Crivelli pasını müsait pozisyondaki Ba'ya çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.



56'ncı dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Diaby'nin ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Burak Yılmaz, topu göğüsüyle kontrol ettikten sonra pasını ceza sahası dışındaki Elneny'e çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert çıkardı.



65'inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Clichy'nin sol kanatta yerden ceza sahasına yolladığı topta Ba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



68'inci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Diaby'nin sert şutunu kaleci Mert kurtardı.



78'inci dakikada Başakşehir 2'nci gole çok yaklaştı. Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu Ba, kafayla müsait pozisyondaki Visca'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Karius çıkardı.



90+1'inci dakikada Crivelli topu kafayla ceza sahası içerisine aşırttı. Beşiktaş savunmasının hatasında topu önünde bulan Ba, zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.



ENZO CRIVELLI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, Beşiktaş mücadelesinin 18'inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi.

Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

ZORLU PERİYOT YENİLGİYLE BAŞLADI

Ligin 22. haftasından itibaren zorlu bir periyodun içine giren Beşiktaş, bu virajın ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gelecek hafta zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir sonraki hafta ligin iddialı ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bir sonraki hafta MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak siyah-beyazlı takım, 26. haftada ise Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak.

SAVUNMADA YİNE KÖTÜ

Geçen haftaki Gaziantep FK maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, bir maç sonra gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşılaşması öncesi üst üste 8 lig maçında gol yemişti.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki rakiplerinin 28. golüne engel olamadı.

BURAK YILMAZ BU SEFER BOŞ GEÇTİ

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı.

Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULARDA SIKINTI YOK

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu, Medipol Başakşehir mücadelesini kart görmeden tamamladı.

Sınırda bulunan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, 23. haftadaki Trabzonspor maçında görev alabilecek.