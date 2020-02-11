11 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 Giriş Tarihi: 11.02.2020

Vakfı'nın olağan toplantısı, 'nun () daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. ekiplerinin temsilcilerine; gerek hakem kararları gerekse atamalar ve VAR konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Fenerbahçe'nin katılım sağlamadığı toplantıda, ve da başkanlık düzeyinde katılım sağlamadı.

, ve başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Başkanı , MHK Başkan Vekili , MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü de hazır bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in toplantı sonrasında açıklamalarının satır başları şöyle:

"Oldukça uzun bir toplantı yaptık. Konular oldukça birikmişti. MHK ile bir araya gelmeyi istedik. Kulüp başkanları olarak kendilerinin sunumunu dinledik. VAR konusunda MHK bizi bilgilendirdi. Oldukça samimi bir toplantı oldu."

"Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk."

"TFF bize bu konuda kısa bir zamanda dönüş yapacak, çalışmalarımıza başlayacağız."

"Son zamanlarda yine ortaya çıkan ırkçılığı konuştuk. Biz kulüpler olarak ırkçılığa en ağır cezanın verilmesini istedik. Tabi bunların yanında da futbol konularında da sohbet ettik. Herkesin konuştuğu bir toplantı oldu. Ben TFF'ye bu konuda teşekkür ediyorum."

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