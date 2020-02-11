Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Süper Lig ekiplerinin temsilcilerine; gerek hakem kararları gerekse atamalar ve VAR konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Fenerbahçe'nin katılım sağlamadığı toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor da başkanlık düzeyinde katılım sağlamadı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in toplantı sonrasında açıklamalarının satır başları şöyle:

"Oldukça uzun bir toplantı yaptık. Konular oldukça birikmişti. MHK ile bir araya gelmeyi istedik. Kulüp başkanları olarak kendilerinin sunumunu dinledik. VAR konusunda MHK bizi bilgilendirdi. Oldukça samimi bir toplantı oldu."

"Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk."

"TFF bize bu konuda kısa bir zamanda dönüş yapacak, çalışmalarımıza başlayacağız."

"Son zamanlarda yine ortaya çıkan ırkçılığı konuştuk. Biz kulüpler olarak ırkçılığa en ağır cezanın verilmesini istedik. Tabi bunların yanında da futbol konularında da sohbet ettik. Herkesin konuştuğu bir toplantı oldu. Ben TFF'ye bu konuda teşekkür ediyorum."