Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda olacak? İşte Galatasaray'ın 11'i...

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirvedeki mücadeleyi ve düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı kim kazanacak? İki takım da mutlak 3 puanla çıkacağı karşılaşmanın nefes kesmesi bekleniyor... Kasımpaşa son 5 haftada sadece 1 puan alabilirken, Galatasaray ise son 4 haftadır sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Süper Lig'de alttaki ve üstteki sıralamayı çok yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesi son bilgiler haberimizde...

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hem zirveyi hem de düşme hattını çok yakından ilgilendirecek karşılaşmada, iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak...

Ev sahibi ekip geride kalan 20 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayabilen Kasımpaşa, 17. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar son olarak takımın başına Fuat Çapa'yı getirmişti.

Konuk ekip ise, ikinci yarıda puan kaybı yaşamadı. Süper Lig'de son 4 haftada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda üst sıralardaki yerini koruyacak. Cimbom'un maç öncesi 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle beraber 36 puanı bulunuyor.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen ve Erdinç Sezertam görev alacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU!

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük.

EKSİK VE SAKATLIKLAR

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Mehmet Enes Sarı, Sadiku, Pavelka ve Koita forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezalısı Hajradinovic de bu maçta süre alamayacak.

Galatasaray'da ise sakatlıkları devam eden Luyindama ve Falcao'nun forma giymesi beklenmiyor. Belhanda'nın ise kart cezası sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Linnes, Saracchi ve Andone'nin durumu ma�� saatinde belli olacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında iki taraf da gol atmayı başarırken (11-14); bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekibin galibiyetlerde 3-2'lik üstünlüğü var (2B).

* Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine ortalama 3 gol attı (toplam 9).

* Evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde iç sahada üst üste beş yenilgisi bulunmuyor.

* Süper Lig'deki son deplasman maçında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, son iki sezonda üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (6), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (7).

* Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (14 maç).

* Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Kasımpaşa (3), aynı zamanda Cezayirli oyuncunun hat-trick yaptığı tek ekip (Şubat 2019).

* 2014/15'ten (Selçuk İnan - 8) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu Ömer Bayram (8).

* Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor (%78.4).

* Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kaybetti (1G).