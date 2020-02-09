Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip ligde 6 haftadır kazanamıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise uzun süren galibiyet hasretini sonlandırmış ve çıktığı son 2 karşılaşmada 4 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Peki Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son sırada bulunan Kayserispor, geride kalan 20 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı ve 11 puan toplayabildi.

Akdeniz ekibi ise 20 hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 18 puanı bulunan Antalyaspor, ligde 15. sırada düşme hattının bir üst basamağında yer alıyor.

HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerlerin yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. VAR'da ise Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER...

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Situm, Pedro Henrique, Emre Demir, Kravets.

Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, Chico, Yekta Kurtuluş, Sinan Gümüş, Fredy, Makairu, Podolski.

SÜPER LİG'DE 30. RANDEVU

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 29 maçta sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. Antalyaspor ise 13 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 2 lig maçı berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. İki takımın Kayseri'de oynadığı 14 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor 3 kez Antalyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan son müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanmıştı.

KORAY GENÇERLER İLK KEZ

Süper Lig hakemi Koray Gençerler, ilk kez Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor maçında düdük çalacak.

Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler, bu sezon 10. maçına çıkacak. 42 yaşındaki Manisa Bölgesi hakemi, bu sezon 4 Türkiye Kupası 5 Süper Lig olmak üzere 9 müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Kayserispor maçına çıkmayan Gençerler, Antalyaspor'un deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0 yenildiği maçı yönetmişti. Tecrübeli hakem, bu sezon 40 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Koray Gençlerler, hakemlik hayatında 8 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi aldı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u konuk ettiği 11 maçın beşini kazanan Kayserispor (3B 3M), bu beş galibiyeti de ikişer farklı skorlarla aldı.

* Kayserispor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), daha önceki dört karşılaşmada üç galibiyet almıştı (1M).

* Bu sezon Süper Lig'de kazandığı puanların en büyük bölümünü iç sahada toplayan takım Kayserispor (%82; 9/11).

* Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan dört puan çıkaran Antalyaspor (1G 1B), daha önceki 11 karşılaşmada üç puan toplayabilmişti (3B 8M).

* Kayserispor bu sezon Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımı konumunda (52). Lig tarihinde ilk 21 haftalar itibarıyla kalesinde daha fazla gol gören son ekip Erzurumspor (2000/01 sezonunda 55 gol).

* 2019/20 Süper Lig sezonunda kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Kayserispor (4), daha önceki sekiz sezonun toplamında aynı sayıda golü kendi kalesine yollamıştı.

* Süper Lig'in ilk 21 haftasında maçları en kısa süre berabere giden iki takım Antalyaspor (704 dakika) ve Kayserispor (699 dakika).

* Bu sezon Süper Lig'de en az üç maça çıkan kaleciler arasında maç başına en fazla gol yiyen isim İsmail Çipe (ortalama 3.4, toplam 17).

* Antalyaspor formasıyla deplasmanda en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Paul Omo Mukairu (2 gol & 1 asist), bu katkıların ikisini son dış saha maçında Denizlispor'a karşı yaptı (1 gol & 1 asist).

* Teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçının birini kazanabilen Tamer Tuna (1B 2M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Göztepe'yi çalıştırırken aldı.