09 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

CANLI l Kasımpaşa - Galatasaray

CANLI l Kasımpaşa - Galatasaray
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Zirvedeki mücadeleyi ve düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı kim kazanacak?Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Galatasaray 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve son 5 maçının 4'ünü kaybeden Kasımpaşa ise 16 puanla sıralamanın 17. basamağında. 19.00'da başlayan karşılaşmayı anbean aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

'in 21. haftasında evinde ile karşı karşıya gelecek. Hem zirveyi hem de düşme hattını çok yakından ilgilendirecek karşılaşmada, iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak...

Ev sahibi ekip geride kalan 20 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayabilen Kasımpaşa, 17. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar son olarak takımın başına 'yı getirmişti.

Konuk ekip ise, ikinci yarıda puan kaybı yaşamadı. Süper Lig'de son 4 haftada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda üst sıralardaki yerini koruyacak. Cimbom'un maç öncesi 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle beraber 36 puanı bulunuyor.


KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapıyor. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen ve Erdinç Sezertam görev alıyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU!

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam..

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük.

EKSİK VE SAKATLIKLAR

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Mehmet Enes Sarı, Sadiku, Pavelka ve Koita forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezalısı Hajradinovic de bu maçta süre alamayacak.

Galatasaray'da ise sakatlıkları devam eden Luyindama ve Falcao'nun forma giymesi beklenmiyor. Belhanda'nın ise kart cezası sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Linnes, Saracchi ve Andone'nin durumu maç saatinde belli olacak.maçının ikisini kaybetti (1G).

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