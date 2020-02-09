CANLI | Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor
Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ev sahibi ekip ligde 6 haftadır kazanamıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise uzun süren galibiyet hasretini sonlandırmış ve çıktığı son 2 karşılaşmada 4 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde son sırada bulunan Kayserispor, geride kalan 20 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı ve 11 puan toplayabildi.
Akdeniz ekibi ise 20 hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 18 puanı bulunan Antalyaspor, ligde 15. sırada düşme hattının bir üst basamağında yer alıyor.
HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetiyor. Gençerlerin yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. VAR'da ise Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Kürşad Filiz görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR İLK 11'LER...
Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Pedro Henrique, Miguel Lopes, Mesanovic, Djedje, Barnard Mensah, Sapunaru, Diego Angelo, Campanharo, Mario Situm.
Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin.
SÜPER LİG'DE 30. RANDEVU
Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 29 maçta sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. Antalyaspor ise 13 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 2 lig maçı berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. İki takımın Kayseri'de oynadığı 14 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor 3 kez Antalyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan son müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanmıştı.
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