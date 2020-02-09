CANLI | Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor taraftarının önünde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zirveyi çok yakından ilgilendiren ve kazanan takımın zirveye oturacağı karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. Sivasspor geçen hafta Gaziantep FK'ya deplasmanda 5-1 kaybetmiş ve 11 haftalık yenilmezlik serisi son bulmuştu. Konuk ekip Başakşehir geçtiğimiz hafta Visca'nın yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Sivasspor geçtiğimiz 20 hafta sonunda Süper Lig'de 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 41 puana sahip Yiğidolar, averajla 2. sırada bulunuyor.

İstanbul ekibi ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 39 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip averajla Alanyaspor'un arkasında 4. sırada yer alıyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Kamil Çetin yapıyor. VAR'da ise Ali Şansalan ve Kutluhan Bilgiç görev alıyor. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

EKSİKLER

Sivasspor'da kart cezalısı Isaac Cofie ile sakatlıkları devam eden Arouna Kone ve Petar Skuletic kadroda yer almıyor.

İstanbul ekibinde ise sakatlığı devam eden Berkay Özcan karşılaşmada forma giyemiyor.

24. RANDEVU

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, Başakşehir ile karşılaşıyor. İki takım, bu müsabakayla ligde birbirlerine 24. kez rakip oldu. Geride kalan 23 maçta Sivasspor 7, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. 6 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 27 kez gol sevinci yaşarken, İstanbul temsilcisi ise 31 gol kaydetti.

SİVASSPOR 469. MAÇINA ÇIKTI

Sivasspor, Süper Lig'de 469. maçına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği ligde bugüne kadar 468 müsabakada ter döktü. Yiğidolar, söz konusu karşılaşmalarda 175 galibiyet, 123 beraberlik ve 170 mağlubiyet aldı. 649 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 656 golü de kalesinde gördü. Sivasspor, ligde toplam 648 puan topladı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Sivasspor, Mayıs 2015'teki 2-1'lik mağlubiyetten bu yana Başakşehir'e Süper Lig'de yenilmiyor (2G 5B).

* Sivasspor deplasmanında çıktığı ilk sekiz maçın altısını kazanan Başakşehir (2M), daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).

* Son iki Süper Lig maçında dört puan kaybeden Sivasspor (1B 1M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 12 karşılaşmada yaşamıştı (10G 1B 1M).

* Süper Lig'deki son deplasman maçında Fenerbahçe'ye yenilen Başakşehir, Şubat 2017'den bu yana aynı sezon içerisinde üst üste iki dış saha yenilgisi almıyor.

* Bu sezon Süper Lig'de oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Başakşehir (8), aynı zamanda bu aralıkta gol yemeyen tek ekip konumunda.

* Bu sezon Süper Lig'de penaltı golü atamayan tek takım olan Sivasspor, en son Şubat 2019'da Akhisarspor filelerini beyaz noktadan havalandırdı.

* Sivasspor'un devre arası transferi Yasin Öztekin'in şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en fazla gol attığı iki ekipten biri Başakşehir (4; Trabzonspor ile birlikte).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Edin Visca (8; Ömer Bayram ile birlikte), bu asistlerin sadece ikisini deplasman maçlarında yapabildi.

* Teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'i konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Rıza Çalımbay, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (4G 1B).

* Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (3G 3B).