08 Şubat 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'in 21. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıktığı son 13 karşılaşmada yalnızda 1 galibiyet alabildi. Konuk ekip Yukatel Denizlispor ise 5 haftadır galibiyete hasret durumda. İki takımın da 3 puan kazanıp üst sıralara tırmanması yolunda kritik önem arz eden bu karşılaşmada kazanan kim olacak? Konyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

'in 21. haftasında evinde 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi yeşil-beyazlıların 20 hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. İç Anadolu ekibi, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Konuk ekibin ise, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 23 puan toplayan Horozlar, 12. sırada bulunuyor.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. VAR'da ise Özgür Yankaya ve Ramazan Keleş görev alacak. Mücadele, beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Sukubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Thuram.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, Murawski, Olcay Şahan, Sedat Şahintürk, Barrow, Rodallega.

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