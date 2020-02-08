Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıktığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Trabzonspor ise son oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer son maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenmişti. Peki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Başkent ekibinin 20 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Gençlerbirliği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin Trabzonspor'un ise, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Sivaspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak. VAR'da ise Bahattin Şimşek ve Kerem Ersoy olacak. Mücadele, beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Sefa, Baiano, Yasin, Candeias, Berat, Ayite.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, LİGDEKİ İLK DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR DIŞ SAHADA, GENÇLERBİRLİĞİ İSE EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

'FIRTINA' 8 YILDIR KAZANAMIYOR

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.