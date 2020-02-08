CANLI | Gençlerbirliği - Trabzonspor

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. Ev sahibi ekip çıktığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Trabzonspor ise son oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Mücadeleyi aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Başkent ekibinin 20 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. Konuk ekibin Trabzonspor'un ise, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti topladığı 38 puanla, maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve İlker Takpak yapıyor. VAR'da ise Bahattin Şimşek ve Kerem Ersoy yer alıyor. Mücadele, beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Guilherme, Sörloth

HÜSEYİN ÇİMŞİR, LİGDEKİ İLK DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR DIŞ SAHADA, GENÇLERBİRLİĞİ İSE EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

'FIRTINA' 8 YILDIR KAZANAMIYOR

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.