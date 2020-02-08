CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip çıktığı son 6 karşılaşmada 6 puan toplayabildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle hava yakalayan siyah-beyazlılar deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmişti. Konuk ekip Gaziantep ise son oynadığı maçta Süper Lig'in lideri Sivasspor'a karşı 5-1'lik farklı galibiyet sevinci yaşamıştı. Beşiktaş-Gaziantep FK maçına dair tüm bilgiler haberimizde...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.





BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, HAKEMİ KİM?

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor. VAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Ekrem Kan görev alıyor. Mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak.

Gaziantep: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode.

SERGEN YALÇIN, TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.