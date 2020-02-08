Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıktığı son 6 karşılaşmada 6 puan toplayabildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle hava yakalayan siyah-beyazlılar deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmişti. Konuk ekip Gaziantep ise son oynadığı maçta Süper Lig'in lideri Sivasspor'a karşı 5-1'lik farklı galibiyet sevinci yaşamıştı. Peki Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Ekrem Kan olacak. Mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, N'Koudou, Atiba, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz.

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray Vural, Maxim, Kayode.

SERGEN YALÇIN, TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına yarın çıkacak.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

BURAK YILMAZ FORMDA

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.