CANLI l Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 21. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 4 maçtır kazanamıyor ve sadece 1 puan hanesine yazdırabildi. Konuk ekip ise 14 maçtır galibiyete hasret durumda bulunuyor. Yeni Malatyaspor'un orta sıralardan kurtulmak istediği, Başkent ekibinin ise düşme hattında nefes almak için hedefleri mutlak galibiyet. 20.00'da başlayan karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 21. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki takım için de 'çıkış maçı' olarak gördüğü karşılaşma öncesinde ev sahibini 19 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Bir maç eksiği bulunan Yeni Malatyaspor, 10. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi ise 20 hafta sonunda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 14 puan toplayabildi. 17. sırada bulunan sarı-lacivertliler, düşme hattında bulunuyor.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyo. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Yiğit Aslan görev yapıyot. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb, Robin, Chaaleli, Acquah, Hafez, Bifouma, Kjartansson

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill