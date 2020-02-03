CANLI | Yukatel Denizlispor - Göztepe

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, Denizlispor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Denizli temsilcisi ise Ege derbisinde Göztepe'yi devirip çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yukatel Denizlispor - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Göztepe Ege derbisinde, çıkış arayan Yukatel Denizlispor'un konuğu oluyor. Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Tolgahan, stoper Mustafa ve forvet Sacko maçta forma giyemedi. Konuk Göz-Göz'de ise tedavileri devam eden stoper Reis ile yeni transfer sol kanat Tripic, Denizli'de sahadaki yerlerini alamadı. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün ve loca önü 50, kapalı 1. kategori 40, 2. kategori 30, maraton 30, kale arkaları ve misafir tribün 10 TL olarak satışa çıktı.

İLK 11'LER

Yukatel Denizlispor: Adam, Mustafa, Zeki, Özgür, Ben Youssef, Onazi, Sedat, Recep, Murawski, Barrow, Rodallega

Göztepe: Beto, Alpaslan, Titi, Gassama, Berkan, Soner, Andre Castro, Serdar, Halil, Napoleoni, Jerome





"GÖZTEPE'Yİ YENİP ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Göztepe maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Özdilek, "İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında aldığımız yenilgileri telafi edeceğiz. Göztepe çıkışa geçen bir takım. Rakibimize saygımız var ama sahada kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Denizlispor bizimle oynayacağı maça çıkış gözüyle bakacak. O nedenle kolay bir karşılaşma olmayacak. İyi bir çizgimiz var. Potansiyelimizi yansıtıp evimize galibiyetle döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.