MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 20. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ateş hattında olan iki takım sadece 3 puan almayacak, aynı zamanda rakibinin de puanlarına engel olacak. Peki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında ateş hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü-Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Başkent ekibi, 19 hafta sonunda 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle birlikte 13 puanı bulunuyor ve 17. sırada yer alıyor. Konuk ekibin ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. 15 puanı bulunan İstanbul ekibi, 16. sırada yer alıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İlker Takpak yapacak. VAR'da ise Ali Şansalan ve Emre Kargın olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

17 MAÇ 9 BERABERLİK

Ateş hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi iki ekip arasında oynanan 17 maçta 4'er galibiyet çıktı. Taraflar 9 kez de puanları paylaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, yarın 13.30'da deplasmanda Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 15 puanla 16. sırada bulunurken, Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

4-4'LÜK EŞİTLİK

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü daha önce 17 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda iki ekibin de 4'er galibiyeti bulunurken, bu seride 9 kez de 3 puan alan takım olmadı. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakada ise konuk ekip Ankaragücü 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

ALT SIRALARIN ÇIKIŞ MAÇI

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü müsabakası iki taraf için de ekstra önem arz ediyor. Kazananın ateş hattından çıkmaya bir adım daha yaklaşacağı maçta lacivert-beyazlılar 3 puan alması durumunda puanını 18'e yükseltecek. Ev sahibi ekip Ankaragücü de galibiyet almasıyla puanını 16 yapmış olacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Başkent ekibinde Alihan Kubalas, Cebrail Karayel ve Hector Canteros'un kart cezaları bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, David Panelka, Fode Koita ve Yusuf Erdoğan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara da oynamayacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

* İlk devrede oynanan karşılaşmada Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Ankaragücü, Süper Lig tarihinde rakibini aynı sezonda iki kez mağlup edemedi.

* Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde deplasmanda galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakibi Ankaragücü (5B 4M).

* Altıncı haftadan bu yana Süper Lig'de galibiyet alamayan Ankaragücü (5B 8M), buna rağmen son beş karşılaşmanın dördünden beraberlikle ayrıldı (1M).

* Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sekizini kaybeden Kasımpaşa (1G), bu süreçte ligin en az puan toplayan takımı konumunda (3).

* Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'un (132) ardından kalesine en fazla şut gelen iki ekip Kasımpaşa (114) ve Ankaragücü (113).

* Bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen üç takımdan biri Kasımpaşa (6; Alanyaspor ve Kayserispor ile birlikte). Ankaragücü ise Alanyaspor ve Sivasspor'un (0) ardından beyaz noktadan en az gol bulan ekip konumunda (1).

* 2019/20 Süper Lig sezonunda kalesinde en fazla kafa golü gören takım Ankaragücü (8). Kasımpaşa ise şu ana kadar kafayla en az gol bulan iki ekipten biri (1; Gençlerbirliği ile birlikte).

* Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla en fazla asist yapan oyuncu olan Tiago Pinto (3), bu üç asisti de takımının son üç golünde yaptı.

* Kasımpaşa'nın ligde attığı son dört golün üçünü kaydeden Ricardo Quaresma, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne karşı sahaya çıktığı dört maçta da gol sevinci yaşayamadı.

* 2010/11 sezonundan bu yana Ankaragücü'nde görev yapan teknik direktörler (geçici olarak göreve gelenler hariç) Süper Lig'de çıktıkları ilk maçları kazanamıyor (1B 5M).