Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Son 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Gaziantep FK, Sivasspor maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Lider Demir Grup Sivasspor ise yenilmemezlik serisini sürdürüp bu maçtan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

19 hafta sonunda 24 puanı bulunan ev sahibi, 10. sırada yer alıyor. Lider Demir Grup Sivasspor'un ise 41 puanı bulunuyor. Yiğidolar ayrıca 11 maçlık yenilmemezlik serisine de sahip durumda...

GAZİANTEP FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Metin yapacak. VAR'da ise Mert Güzenge ve Mustafa Kürşad Filiz görev alacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray, Maxim, Kayode

Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

* Süper Lig'in son iki haftasında puan alamayan Gaziantep FK, bu sezon üst üste üç maç kaybetmedi.

* Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Sivasspor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 dışı saha karşılaşmasında alabilmişti.

* Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 4M), lige üst üste iki iç saha galibiyetiyle başlamıştı.

* Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen (9G 2B) ve 22 maçtır gol atan (toplam 46) Sivasspor, iki alanda da kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

* Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Sivasspor (4B 7M), tek galibiyetini bu sezon Denizlispor'u yenerek aldı.

* Bu sezon ikinci kez o haftaya lider giren bir takımla karşılaşacak olan Gaziantep FK, daha önce ligin dokuzuncu haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

* Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Kayode'nin doğrudan katkısı var (6 gol & 3 asist).

* Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'in Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Gençlerbirliği (5).

* Mustapha Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

* Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu üç maçı da kaybetmedi (1G 2B).